Archivierter Artikel vom 02.01.2021, 11:42 Uhr

Was kostet eine Fahrt mit dem „Mainz-Rider“? Fahrgäste mit einer Zeitkarte der Mainzer Mobilität (Tageskarte, Wochenkarte, Monatskarte, Jahreskarte, Job-Ticket) zahlen pro Fahrt 1 Euro. Die Fahrt wird dabei nicht im Wagen beim Fahrpersonal beglichen, sondern über das Zahlungsmittel, das in der App angegeben wird. Zur Wahl stehen PayPal und Kreditkarte.

Fahrgäste ohne Zeitkarte der Mainzer Mobilität zahlen 5 Euro pro Fahrt. Als Zeitkarte werden alle Fahrscheine und Fahrtberechtigungen anerkannt, die mindestens einen Tag lang gültig sind und die Nutzung von Bussen und Straßenbahnen in Mainz beinhalten. Wer im Besitz einer Zeitkarte mit Mitnahmeregelung ist, zahlt für eine Person, die mit ihm fährt, 1 Euro zusätzlich. Dies gilt montags bis freitags ab 19 Uhr sowie ganztags an den Wochenenden und an Feiertagen.