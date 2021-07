Was ist Via mosel'? Via mosel' ist das erste grenzüberschreitende weintouristische Angebot, das es Kultur- und Weinbegeisterten ermöglicht, Weinarchitektur über nationale Grenzen hinweg zu erkunden und zu erleben. Via mosel' wurde im Jahr 2018 über eine Interreg-Finanzierung ins Leben gerufen und wird seitdem von der Europäischen Wirtschaftlichen Interessenvereinigung Terroir Moselle unterstützt. Es stehen viele Veranstaltungen auf dem Programm, zum Beispiel geht's Anfang August in die Traben-Trarbacher Unterwelt.

In Bremm beteiligt sich das Weingut von Angelina und Kilian Franzen an Via mosel'.