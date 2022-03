Was ist die „Initiative Musik“?

Die Initiative Musik unterstützt in der 55. Förderrunde insgesamt 342 Projekte mit einem Neustart-Kultur-Fördervolumen von insgesamt 5,8 Millionen Euro finanziell. Gefördert wird dabei erneut eine große musikalische Bandbreite an Musikern aus dem gesamten Bundesgebiet.

Mit dabei sind zum Beispiel der Hip-Hop-Newcomer Yung Rvider aus Saarbrücken, die Surfband Drens aus Dortmund und Köln, die eklektische Musikproduzentin DJ Gigola aus Berlin, das Pop-Duo Lea x Linda aus Kaltenborn und Kelberg in der Eifel, die Münchener Jazzmusikerin Enji oder das Hamburger Indie-Pop-Duo River. „Die lange Pandemiezeit ist vor allem für Künstler hart und frustrierend. Eine Förderung gerade jetzt ist so motivierend wie ein Tropfen Wasser in der Wüste und macht diese Art von Kulturförderung wichtiger denn je“, sagt Antje Lange von Continental Concerts & Management GmbH, The A Label & Prowling Death Records. mey