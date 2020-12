Archivierter Artikel vom 25.08.2020, 12:50 Uhr

Was ist die Aktion Seebrücke

Die Aktion Seebrücke hat in Rheinland-Pfalz neun Lokalgruppen, davon eine in Koblenz. Die internationale Bewegung wird getragen von Bündnissen und Akteuren der Zivilgesellschaft, so steht es auf der Internetseite. „Wir solidarisieren uns mit allen Menschen auf der Flucht und erwarten von der deutschen und europäischen Politik sofort sichere Fluchtwege, eine Entkriminalisierung der Seenotrettung und eine menschenwürdige Aufnahme der Menschen, die fliehen mussten oder noch auf der Flucht sind“, heißt es. Die Bewegung entstand im Juni 2018, als das Schiff Lifeline mit 234 Menschen tagelang auf See ausharren musste, weil es in keinem europäischen Hafen anlegen konnte. Damals boten mehrere Städte und Länder an, diese Menschen aufzunehmen, und wurden sinnbildlich sichere Häfen.