Die 20. Koblenzer Museumsnacht wird am Samstag, 4. September, um 19 Uhr eröffnet – pandemiebedingt ohne den sonst üblichen Empfang durch die Kulturdezernentin. Der Eintritt beträgt 10 Euro und berechtigt zum Besuch in allen teilnehmenden Häusern. Tickets können an den bekannten Vorverkaufsstellen – etwa in der Tourist-Information oder im Mittelrhein-Museum – erworben werden. Im Preis inbegriffen ist dabei auch ein Busshuttleangebot. Eine Übersicht: