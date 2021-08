Was geplant ist

Auf einer Fläche von 12.750 Quadratmetern im Bereich der St.-Pius-Straße rund um das Gelände der Erich-Kästner-Schulen will die als Investor auftretende Basler Lebensversicherungs AG elf Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 130 bezahlbaren und mindestens 25 Prozent geförderten Wohnungen sowie zahlreichen Gemeinschaftseinrichtungen im Volumen von 25 bis 30 Millionen Euro schaffen.

Es handelt sich um das größte Mietwohnungsprojekt seit Jahrzehnten. Der entsprechende Bebauungsplan wurde in der Sitzung des Stadtrates am 8. Juli 2021. knapp eine Woche vor der Flutkatastrophe – als Satzung beschlossen. „Nach geltender Rechtslage ist die Stadt damit verpflichtet, den Bebauungsplan zeitnah zu veröffentlichen, womit er dann auch in Kraft tritt. Dieser Rechtslage wird die Stadt entsprechen“, schreibt die Stadtverwaltung. Der Grundstücksverkauf dient der Refinanzierung des Twin-Neubaus.