Archivierter Artikel vom 01.07.2021, 11:12 Uhr

Was geht am Rhein? Remagen prüft noch, Sinzig sagt ab

Auf der Kippe steht das Remagener Weinfest. Wie Wirtschaftsförderer Marc Bors mitteilt, besteht grundsätzlich der Wunsch, die nächste Auflage am dritten Septemberwochenende gegebenenfalls in verkleinerter Form zu feiern. In einem ersten Vorgespräch mit allen Beteiligten wurde vereinbart, dass man sich im August nochmals treffen wird, um dann gemäß der gültigen Corona-Verordnung gemeinsam zu entscheiden, ob dies tatsächlich möglich sein wird.