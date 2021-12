Was es sonst noch so gab im Gemeinderat

Daran sei erkennbar, so der Ortsbürgermeister, wie groß der Rückstau bei der Bearbeitung solcher Maßnahmen in der VG-Verwaltung sei.

Dank sprach Grohs dem Förderverein „Wir für Selbach“ sowie einzelnen Ratsmitgliedern aus, die den Kindern im Dorf mit der Aktion „Nikolaustüten“ eine große Freude bereitet hätten. In Verbindung damit stand ein Beschluss des Gemeinderates, der mit Freude einer Spende (200 Euro) der Firma Brendebach Ingenieure genau für diesen Zweck zustimmte.

Freudig nahm der Rat zudem eine Spende der Sportfreunde Selbach entgegen, die 200 Euro für „Verschönerungsarbeiten in der Ortsgemeinde“ zur Verfügung stellen.

Ebenso dankte Grohs mehreren Bürgern, die sich um öffentliche Weihnachtsbeleuchtung kümmern.

An der Einmündung der K 130 in die L 278 bei Schönstein soll die Sicht per Rückschnitt verbessert werden.