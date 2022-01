Die Eröffnung einer kommunalen Impfstelle ist in dieser schwierigen Phase der Pandemie von hohem öffentlichen Interesse, daran besteht kein Zweifel. Die Menschen wollen wissen, was sie vor Ort erwartet. Daher hat unsere Redaktion einen freien Mitarbeiter beauftragt, die neue Impfstelle am ersten Betriebstag in Augenschein zu nehmen und von dort zu berichten. Doch dazu kam es nicht.