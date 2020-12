Neuwied-Niederbieber

Der Deutsche Tennis Bund (DTB) hatte seinen Landesverbänden empfohlen, in der Coronazeit eine Meisterschaftsrunde mit Einschränkungen durchzuführen. Diese Empfehlung hat der Tennisverband Rheinland (TVR) umgesetzt. Den Vereinen wurde freigestellt, ob sie an den Wettbewerben in diesem Jahr teilnehmen wollen.