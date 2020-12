Toilettenpapier schützt weder vor dem Virus noch rettet es Leben – und ist doch heiß begehrt. Dahinter, so sagte der Klinische Psychologe Steven Taylor, Autor des Buches „The Psychology of Pandemics“ („Die Psychologie der Pandemien“), in einem Interview mit CNN, steht der Wunsch, auf alles vorbereitet zu sein.