27.07.2020

Warum die Sprache nicht international ist

Gebärdensprache ist nicht gleich Gebärdensprache: Sie ist nicht international. Warum das so ist, zeigt Armin Hasselbach an einem Beispiel: Die Gebärde für Brot ist im Deutschen beispielsweise entweder das Anzeigen eines Laibes oder eine Gebärde, die so aussieht, als schneide man etwas mit der Handkante in Scheiben.