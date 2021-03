Warum die Kirche Wirgeser Dom heißt

Eine Anekdote aus der Bauzeit weiß über Folgendes zu berichten: „Unterwegs in der Postkutsche auf der beschwerlichen Fahrt in den Westerwald, inmitten von Zeichnungen und Entwürfen, fasste der Frankfurter Dombaumeister Meckel Anno 1884 den Entschluss, eine Kirche in Wirges im unteren Westerwald zu errichten, wie sie noch keiner von den Landsleuten gesehen hatte.