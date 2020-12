Das Land fördert Investitionsvorhaben, die der Schaffung von neuen, zusätzlichen Betreuungsplätzen in Kindertagesstätten dienen. Ob Plätze zusätzlich sind, ergibt sich aus dem Vergleich zu der in der Einrichtung gemäß Betriebserlaubnis innerhalb der vergangenen 20 Jahre höchsten Zahl an unbefristet genehmigten Plätzen. Im Jahr 2003 wurde die Betreuung in Fachbach für die U3-Kinder ausgebaut.