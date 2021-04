Nach dem Meisterstück war Sarah Kamarah die meistgefragte Gesprächspartnerin der Journalisten. Das lag nicht nur daran, dass die VCN-Kapitänin vom gegnerischen Trainer zum dritten Mal in dieser Saison zur besten Spielerin ihrer Mannschaft gewählt wurde. „Diese Wahl bedeutet mir nicht so viel“, räumte Kamarah ein, „wir sind alle so gut. Allein kann ich keine Spiele gewinnen.“