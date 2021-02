Offen ist demnach auch die Bewertung, ob es sich bei den anstehenden Arbeiten um Unterhaltungsmaßnahmen oder eine Investition handelt. „Das ist kein Unwille der Stadt“, beteuert Buschfort, die aber angesichts ihrer Finanzlage nicht einfach Geld ausgeben dürfe für ein Vorhaben, das am Ende womöglich als „freiwillige Leistung“ eingestuft werde.

Eine rasche Lösung werde angestrebt, zumal Elternvertreter mit einer Aktion im alten Jahr 3000 Euro Spenden gesammelt haben und die 30 Plätze der Einrichtung voll belegt seien. Allgemein gebe es auch in Kaub einen erfreulichen Zuwachs an Kindern aufgrund einer steigenden Zahl an Geburten. ths