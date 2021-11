Warnstufe 2 noch nicht erreicht

Entgegen unserer gestrigen Meldung hat der Kreis Bad Kreuznach die Warnstufe 2 noch nicht erreicht. Zwar betrug die Inzidenz an drei Tagen in Folge mehr als 100, allerdings muss zudem noch die Hospitalisierungsinzidenz 5 bis 10 betragen oder der Anteil Covid-19-Erkrankter an der Intensivkapazität zwischen 6 und 12 Prozent liegen. Das ist noch nicht der Fall.