Archivierter Artikel vom 07.11.2020, 11:21 Uhr

Wappen erinnert an die drei Wurzeln der „neuen“ Stadt

Dreigeteilt präsentiert sich das Wappen der „neuen“ Stadt Neuwied und erinnert damit an deren Wurzeln: an das alte Neuwied und die beiden Verbandsgemeinden Engers und Niederbieber-Segendorf, die sich 1970 zusammengeschlossen haben. Die wellenförmige Linie in der Mitte stellt die Lage der Stadt am Rhein dar. Der blaue Pfauhahn auf roten Schrägbalken findet sich wieder im alten Stadtwappen der Wiedischen Residenz.