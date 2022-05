Wann Ersatzfreiheitsstrafen ins Spiel kommen

Eine Ersatzfreiheitsstrafe wird verhängt, wenn eine rechtskräftig festgesetzte Geldstrafe weder freiwillig bezahlt noch gepfändet werden kann. Wer zum Strafantritt geladen wird, kann den Gang in die Zelle in letzter Minute abwenden, wenn er die Geldstrafe doch bezahlt. Nach Untersuchungen der Kriminologischen Zentralstelle wird diese Chance in 77 Prozent der Fälle genutzt, so das Mainzer Justizministerium.