Wandernd einer guten Freundin geholfen

Die Geschichte ist ihr zufolge schnell erzählt: „Es war 2017 am Freitag in der ersten Woche des Sommerferienspaßes im Jugendzentrum. Morgens waren mir diese Events noch völlig unbekannt, am Abend startete ich bereits, und Samstag hatte ich meinen ersten 70-Kilometer-Marsch absolviert.

Und warum? Um eine liebe Freundin zu begleiten, die Spenden für ihr sehr krankes Kind sammelte. Die konnte man doch nicht alleine durch die Nacht gehen lassen! Am Ende trug ich noch 600 Euro zur Spendensumme bei.“ Dadurch war die Leidenschaft fürs Weitwandern bei Stephanie Brenner geweckt.