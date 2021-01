Anfahrt: von der A 3, Abfahrt Dierdorf, oder ab Neuwied über die L 258 nach Anhausen beziehungsweise Thalhausen

Parken: Thalhauser Mühle, Thalhausen, Alternativ: Parkplatz „Auf dem Löh“, Anhausen

ÖPNV: Mit dem Bus ist Thalhausen ab Neuwied erreichbar.

Länge: 12,1 Kilometer/ 20,8 Kilometer

Dauer: 4 Stunden/ 7 Stunden, 30 Minuten

Höhenmeter: 771 Meter

Anspruch: mittel

Fazit: Eine schöne Tour durch die Natur an sonnigen Tagen – bequem teilbar in zwei Abschnitte. Festes Schuhwerk und Stöcke sind insbesondere in der winterlichen Jahreszeit notwendig, da einige steilere Abschnitte rutschig sein können. Beachten Sie die Corona-Regeln.