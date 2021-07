Walnussbäume stammten ursprünglich aus Zentralasien Auch wenn in den Supermarktregalen meist Importe aus Kalifornien zu finden sind – so hat der Anbau von Walnüssen in Deutschland doch Tradition, erzählt Konrad Egenolf. Diese Tradition bestand allerdings eher aus einigen wenigen Hofbäumen als aus großen Plantagen. „Die Walnuss stammt ursprünglich aus Zentralasien.

Sie ist daher Wärme liebend“, fährt der Agrarwissenschaftler fort. Eine Eigenschaft, die in Zeiten des Klimawandels Vorteile bringen könnte. Auch wenn aktuell noch nicht klar ist, wie sich das Klima an der Lahn in den kommenden Jahrzehnten entwickeln wird – und ob tatsächlich mit warmen, mediterranen Verhältnissen zu rechnen ist. joa