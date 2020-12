Wie im 2003 veröffentlichten Bildband „Hattgenstein“ von Heinrich Brucker beziehungsweise im 1982 von Walter Göhl publizierten Werk „Birkenfeld in alten Ansichten, Band 3.“ nachzulesen ist, errichtete bald nach 1900 ein aus Leer/Ostfriesland stammender Mann namens Hans Braf ein Gasthaus in der Nähe seiner Fischbrutanstalt. Das Rast- und Kurhaus wurde von Familie Roth aus Hattgenstein bewirtschaftet, bis es 1920 von August Veeck als Jagdhaus erworben wurde. Nach dem Abbruch dieser ersten, kleineren Immobilie entstand in den 1930er-Jahren unter der Regie der Nationalsozialistischen Volkswohlfahrt (NSV) in einem Neubau ein Müttergenesungsheim.