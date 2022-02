Wäller Helfen startet Register für Flüchtlingsunterkünfte

Aufgrund der aktuellen Lage und vor allem wegen privater Kontakte kämen Flüchtlinge aus Kriegsregionen aktuell im Westerwald an. Um hier schnellstmöglich und adäquat Unterkünfte zur Verfügung zu haben, will der Verein vorbereitet sein und bittet: Werden auch Sie Wäller Helfer und melden Sie uns ihre Unterkunftsmöglichkeiten (E-Mail an info@waellerhel fen.de).

Benötigt werden folgende Daten: Name des Anbieters, Adresse, Telefonnummer Zahl der Betten und möglicher Zeitraum. Auch in welcher Sprache eine Verständigung möglich ist, soll angegeben werden. Wäller Helfen nimmt die Daten ins Register auf und meldet sich bei akutem Bedarf. Wie die Helfer aus den Anfängen der Hochwasserhilfe gelernt haben, werden erst mal keine Sachspenden gesammelt. Es soll gezielt für geflüchtete Familien gesammelt werden, wenn der wirkliche Bedarf feststeht. mm