Wachen, Material, Digitalfunk: Was alles gefördert wird

In der Förderrunde 2020 unterstützt das rheinland-pfälzische Innenministerium kommunale Bau- und Beschaffungsmaßnamen der Feuerwehren mit insgesamt 18,7 Millionen Euro. Dazu kommt ein Sonderförderprogramm für Rollcontainer Unwetter/Starkregen mit einem Volumen von 500.000 Euro. Die Gemeinden erhalten insgesamt 12 Millionen Euro, die in 30 Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen an Feuerwehrhäusern sowie 141 Beschaffungen von Feuerwehreinsatzfahrzeugen fließen.