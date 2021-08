Vorsitzender ist besorgt um Hallen- und Freibadsituation

Plus

Rainer Bermel, Vorsitzender des Neuwieder Wassersportvereins, zeigt sich seit Langem besorgt über die Entwicklung im Bereich der Hallen- und Freibäder. So sei es in den vergangenen Jahren zu immer mehr Schließungen gekommen, eine Tatsache, die vor allem mit Blick auf Vereinssport und Schwimmunterricht verheerende Ausmaße annehme: „Gänzlich geschlossen wurden die Hallenbäder an der Hauptschule Heimbach-Weis, im Berufsbildungswerk sowie im Heilpädagogisch-Therapeutischen Zentrum Neuwied”, sagt Bermel.