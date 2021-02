Vorhang auf für die große Malu-Show: Die Ministerpräsidentin im Wohnzimmer

Die Selbstbeschreibung der SPD lautet: „Wir sind die digitalste und innovativste Partei in Rheinland-Pfalz.“ Als erster Landesverband haben die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten im August 2020 einen komplett digitalen Parteitag abgehalten. „Viele haben Lust darauf, digital zu arbeiten“, sagte SPD-Generalsekretär Daniel Stich damals. „Wir müssen nur den Mut haben, auch mal etwas Neues auszuprobieren.“ Und ihm war zu dem Zeitpunkt klar: „Corona kann der Durchbruch sein für den digitalen Wahlkampf.“ Jetzt also ist es so weit.