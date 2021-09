Vorbereitungen für die Bundestagswahl am 26. September

Bundestagswahl in zwei Wochen: Für Wahlleiterin Petra Popp ist es nach der Landtagswahl im Frühjahr bereits der zweite große Urnengang, der unter Corona-Bedingungen stattfindet. „Die Stimmabgabe im März in der Stadthalle verlief flüssig“, so Popp. Staus gab es keine und dank der Hallengröße konnten alle Corona-Hygienemaßnahmen problemlos eingehalten werden.