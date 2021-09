Von Musik bis Film: Das Rahmenprogramm

Während die Band Conner Sorensen and Friends sowie die Musiker Kiaro Hinz, Nils Keltsch, Berthold Lied, Sigmund Ruhm und Vincent Vandurek Zelmer für die richtigen Töne sorgten, erzeugte Autorin Ute Dombrowski mit einer Lesung aus ihrem noch unveröffentlichten Krimi „Vermisst in Nastätten“ Gänsehaut. Am Samstagabend war cineastische Kunst angesagt: Kinobesitzer Ralf Holl zeigte unter freiem Himmel den Film „Van Gogh“. Und: Nicht zuletzt trugen die Mitarbeiter des Bauhofs, die die Räumlichkeiten für die Ausstellung herrichteten, zum Gelingen bei. ubl