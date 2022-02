Plus Von Montabaur aus werden 1560 Kilometer Autobahnnetz betreut Die Niederlassung West mit Hauptsitz in Montabaur betreut mit rund 1560 Kilometern das größte Streckennetz der neuen Autobahn GmbH. Die Behörde ist zuständig für den größten Teil von Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland. Das Zuständigkeitsgebiet erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 23.000 Quadratkilometern.

Neben der Dienststelle in Montabaur gibt es drei hessische Außenstellen in Darmstadt, Frankfurt-Gelnhausen und Wiesbaden sowie eine weitere im saarländischen Neunkirchen. Hinzu kommen 22 Autobahnmeistereien. Der Infrastruktur kommt dabei eine besondere Bedeutung zu, weil sie auf der West-Ost-Achse eine besondere Bedeutung für den europäischen Schwerlastverkehr hat, da sie die Beneluxländer mit ost- und südosteuropäischen Ländern verbindet. Zum Streckennetz gehören weitere 1200 Kilometer an Rampen, die durch zahlreiche Anschlussstellen, 22 Autobahndreiecke und 19 Autobahnkreuze führen. Hinzu kommen acht Tunnelanlagen, mehr als 2000 Brücken mit einer Gesamtlänge von 80 Kilometern und 400 Lärmschutzwände mit einer Länge von 190 Kilometern.