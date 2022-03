Von Kirn nach Berlin: Reinheimer ist vielfältig unterwegs

Philipp Reinheimer (39) wohnt und arbeitet in Berlin. Der gebürtige Dortmunder wuchs in Kirn auf.

Sein Vater Dr. Reinhard Reinheimer leitete die Kirner Krankenhaus-Chirurgie. Seine Mutter wohnt in Kirn, deshalb ist Reinheimer oft in seiner Heimatstadt. Reinheimer ist selbstständiger Schauspieler und Sprecher. Zu seinen Auftraggebern zählen neben der ARD Kunden wie Deutsche Bahn, Sparkassen- und Giro-Verband, Hannoversche Versicherung. Auch leiht Reinheimer Figuren in Videospielen seine Stimme, ist als Sprecher bei Netflix, Amazon und Sky zu hören, bietet Workshops in Schulen und Unternehmen an. „Wenn man sich nicht rührt, rührt sich nix“, scherzt er und hofft, demnächst in einer TV-Serie mit dabei zu sein.