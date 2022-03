Plus

Als Kevin Löhr im Januar 1996 in Weilburg geboren wird, ist der King of Rock’n’Roll bereits seit 19 Jahren tot. Dennoch ist Elvis Presley nicht vergessen. Im Plattenschrank von Kevins Großeltern gibt es eine Scheibe mit Elvis-Songs. Der Fünfjährige entdeckt sie und ist hin und weg. Von da an will er nichts Anderes mehr hören. Irgendwann kann er die Lieder mitsingen.