Von Geburt an am Rett-Syndrom erkrankt

Rosalie ist die jüngere Schwester von Josephine, die vier Jahre lang die Hahnstätter Grundschule besucht hat. Rosalie kann sich jedoch nicht so gesund entwickeln, wie das Kinder im Vorschulalter gewöhnlich tun, denn sie leidet von Geburt an am Rett-Syndrom, einer neurologischen Entwicklungsstörung, die nur bei Mädchen vorkommt. Auch ihr Herz ist krank.