Von der Nordsee bis an die Alpen: Die Zeitungsleser der Republik spenden für die Flutopfer

Es zeichnete sich bereits unmittelbar nach der Katastrophe ab: Nicht nur die Rhein-Zeitung und ihre Hilfsorganisation HELFT UNS LEBEN begann, Spenden für die Flutopfer zu sammeln. Vielmehr reagierten Zeitungen überall in Deutschland ähnlich. Manche in den neuen Ländern, wo man zu früheren Zeiten bei Hochwasser an Oder und Elbe Hilfe aus dem Westen der Republik erhalten hatte und sich nun revanchieren möchte. Aber auch an der Nordsee oder am Alpenrand ließ die Solidarität der regionalen Tageszeitungen untereinander nicht lange auf sich warten.