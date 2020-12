Archivierter Artikel vom 27.09.2020, 18:56 Uhr

Vom Kirchener Molzberg über Dortmund nach Almelo In seiner Jugendzeit war Marco Rente der Torjäger vom Dienst. Egal, ob beim VfL Kirchen oder später bei der SG 06 Betzdorf – der gebürtige Siegener erzielte Treffer am laufenden Band. Das weckte das Interesse anderer Vereine aus dem Umland.