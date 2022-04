Vom bulgarischen Frauenchor Angelite bis zu den Nibelungenfestspielen in Worms

Mit weit mehr als 200 Veranstaltungen bringt der Kultursommer Musik, Theater und Literatur mit dem Schwerpunkt Osteuropa nach Rheinland-Pfalz. Offiziell wird der 31. Kultursommer eröffnet am Wochenende vom 6. bis zum 8. Mai in der Verbandgemeinde Herxheim in der Südpfalz mit all ihren fünf Ortsteilen. Dort feiert unter anderem das Stück „Donaukinder“ des Chawwerusch-Theaters Premiere: eine rumäniendeutsche Geschichte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, die später im Jahr auch auf Gastspielreise durchs Land geht. Zum Auftaktfinale ist der berühmte bulgarische Frauenchor Angelite zu Gast, der zuvor schon in Wissen und Nassau gastieren wird.

Der Kultursommer präsentiert als Dachmarke eine ganze Reihe von Projekten: ob Impressionen „Von Ostdeutschland über Osteuropa bis nach Sibirien“ bei den Westerwälder Literaturtagen, die tschechische Marionettentradition im PUK in Bad Kreuznach, modernen Tanz aus dem Osten beim Festival Intertanzional in Trier, die Film- und Fotoausstellung „Zwischen Hoffnung und Verzweiflung“ in Montabaur, das internationale Palatia Jazz Festival, die „Heimat Europa“-Filmfestspiele in Simmern, die Orgelwochen des Kultursommers, die Konzertreihe „Via Mediaeval“ in der Pfalz und vieles mehr. Gegen Ende des Kultursommers werden in der Mainzer Kunsthalle Werke der in Zagreb und Brüssel lebenden Künstlerin Hana Miletic ausgestellt. Weitere vom Kultursommer unterstützte Projekte und Festivals sind etwa die Eifel Kulturtage, die Literarische Lese Freinsheim, das Heimatprojekt Saalü!, das Spiegelzelt-Festival in Altenkirchen, das Theaterfestival „An den Ufern der Poesie“ in und um Bacharach und die Open-Air-Bühnen in Bad Neuenahr und vor Schloss Engers, zudem auch die überregional bedeutenden Festivals wie Tatort Eifel, Burgfestspiele Mayen, Summer in the City in Mainz, das Festival des Deutschen Films Ludwigshafen, die Nibelungenfestspiele in Worms, das Mosel-Musikfestival, das Horizonte Weltmusikfestival auf der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein und das Festival für Vokalmusik Rheinvokal.

Unter dem Festivalmotto „Ostwind“ bringt der Kultursommer Rheinland-Pfalz auch in diesem Jahr eine umfangreiche Programmbroschüre heraus, die bei vielen Veranstaltern ausliegt. Nach und nach wird das Programm auch online veröffentlicht unter www.kultursommer.de