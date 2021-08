Vom Auto- zum Straßenbau: Ingenieurkammer drängt bei Minister Schweitzer auf ein Umschulungsmodell

Plus

Weil Planungsbüros nicht erst seit der zerstörerischen Flutkatastrophe an der Ahr unter Fachkräftemangel ächzen, ergreift die rheinland-pfälzische Ingenieurkammer die Initiative: Sie will Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD), dessen Ressort erstmals auch den Titel „Transformation“ trägt, für eine besondere Projektidee begeistern: Arbeitslose oder von Entlassung bedrohte Ingenieure aus der Automobilindustrie und dem Maschinenbau sollen umgeschult werden, um offene Stellen in Ingenieurbüros oder Planungsbüros des Bauwesens zu besetzen.