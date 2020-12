Archivierter Artikel vom 07.10.2020, 17:17 Uhr

Am Wochenende herrsche kurzzeitig freie Fahrt, bevor der nächste Abschnitt folgt. Wie Kai Weigelt berichtete, liegen die Arbeiten voll im Zeitplan. So kommt es aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreiten wie angekündigt ab kommendem Montag zur Vollsperrung der B 417 im Abschnitt zwischen der K 26 an der Abzweigung nach Langenscheid und dem Ortseingang in Hirschberg.

Die Fahrbahn in diesem Bereich wird bewusst innerhalb der Herbstferien in Angriff genommen. Geplant ist es, den Abschnitt in der Zeit von Montag, 12., bis Freitag, 23. Oktober, zu sanieren. Während der Vollsperrung der B 417 wird eine großräumige Umleitung über Eppenrod, Isselbach und Horhausen eingerichtet.

Im Anschluss daran kommt der letzte Abschnitt an die Reihe. Der erstreckt sich von der Abzweigung nach Horhausen bis zum Herthasee. Der Verkehr wird in dieser Zeit ebenfalls per Ampel geregelt. Bis zum Ende des Jahres soll die Gesamtsanierung abgeschlossen sein. up