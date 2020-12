Archivierter Artikel vom 29.10.2020, 19:52 Uhr

Anders als zunächst gemeldet ist die IGS Betzdorf-Kirchen aktuell nicht durch eine Infektion unter den Schülern betroffen, allerdings gibt es jeweils einen positiven Fall in der Schülerschaft des Kopernikus-Gymnasiums in Wissen und der Berufsbildenden Schule Wissen sowie eine positiv getestete Lehrkraft an der August-Sander-Realschule plus in Altenkirchen. Das Gesundheitsamt hat Quarantänemaßnahmen ausgesprochen und im jeweiligen Umfeld Testungen gestartet.

Mittlerweile kommen 318 der 639 im Kreis seit Mitte März positiv getesteten Personen aus der VG Altenkirchen-Flammersfeld. Es folgen die VG Betzdorf-Gebhardshain (126), die VG Kirchen (89), die VG Daaden-Herdorf (42), die VG Hamm (37) sowie die VG Wissen mit 27 Fällen.