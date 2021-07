Virtueller Infoabend zum Dorfauto für interessierte Gemeinden

Das Klimaschutzmanagement des Kreises und das Regionalbüro der Energieagentur Rheinland-Pfalz laden gemeinsam zu einer Infoveranstaltung „Elektro-Dorfautos 2.0“ im Rhein-Hunsrück-Kreis ein. Diese Online-Veranstaltung ist für interessierte Gemeinden gedacht und findet am Donnerstag, 15. Juli, von 18 bis 19.30 Uhr statt.

Insbesondere Gemeinderatsmitglieder und Bürgermeister sollen Adressaten des Infoabends sein, der von Josh Kochhann moderiert wird. Konkret geht es an diesem Abend um die Weiterführung des begonnenen E-Dorfauto-Projektes. Dazu hat der Kreis Fördermittel zur Verfügung gestellt: Ein Kostenzuschuss von 250 Euro pro Monat soll es den Ortsgemeinden erleichtern, eigene Angebote für die Bürger auf die Beine zu stellen. Ein entsprechender Förderaufruf wurde Anfang Juni 2021 über die Verbandsgemeinden und die Stadt Boppard an die Ortsgemeinden versandt. Nun geht es darum, wer diese Förderung in Anspruch nehmen kann, welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen und wie sich ein solches Projekt vor Ort organisieren lässt. Eine Anmeldung für die Veranstaltung ist bis zum 15. Juli möglich unter: www.events-energieagentur-rlp.de/event.php?vnr=38e-10e