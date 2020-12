Noch sieht die Gemeindeordnung von Rheinland-Pfalz Rats- oder Ausschusssitzungen online – also per Video – nicht vor. „Alle Beschlüsse wären unwirksam, weil die Gremiumsmitglieder körperlich anwesend sein müssen“, erläutert Sinzigs Bürgermeister Andreas Geron den Istzustand. In Zukunft könne das aber durchaus ein Medium für die Arbeit des Stadtrats und der Ausschüsse sein, findet er.