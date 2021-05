Villa Musica öffnet die Pforten von Schloss Engers an Fronleichnam für zwei Konzerte

Plus

Auch die Villa Musica kann die Pforten von Schloss Engers wieder für das Publikum öffnen. Am Donnerstag, 3. Juni, dem Fronleichnamstag, finden die ersten Konzerte in Schloss Engers nach dem langen Lockdown um 17 und 19 Uhr statt. Alexander Hülshoff, der Künstlerische Direktor der Stiftung, spielt mit dem jungen Geiger Natan Tishin und einem Klavierstipendiaten Robert Schumanns erstes Klaviertrio Opus 63. „Keine Musik passt besser an den Rhein als Schumann“, sagt Alexander Hülshoff. „Mit seinen romantischen, zu Herzen gehenden Klängen feiern wir den Wiedereinstieg ins Konzertleben nach sieben Monaten Lockdown – ein befreiendes Gefühl.“ Weitere Programmpunkte sind die erste Violinsonate von Ludwig van Beethoven (D-Dur, op. 12 Nr. 1) und das Duo für Violine und Cello von Zoltán Kodály.