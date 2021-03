Villa Belgrano blickt auf eine bewegte Geschichte Villa und Grundstück haben eine bewegte Geschichte. 1889 wurde die Villa als Sommerhaus für die Ehefrau eines reichen Industriellen aus Boppard erbaut. Die Familie des Erbauers wohnte in einem nach dem argentinischen Freiheitskämpfer Manuel Belgrano benannten Ortsteil der südamerikanischen Stadt Buenos Aires.

Daher auch der Name der Villa. Mehrmals wechselten bis heute die Besitzer. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Villa Sitz der französischen Kommandantur im Mittelrheintal. In den sechziger Jahren hatte der Bopparder Unternehmer und Erfinder von „Rei in der Tube“, Willi Maurer, auf dem Grundstück seine Betriebsstätte und nutzte die Villa als Wohn- und Bürohaus. Anschließend wurde in der Villa ein Rehabilitationszentrum betrieben. In den 90er-Jahren ging die Immobilie in das Eigentum der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist über. Seit dem Jahr 2009 ist der Gemeinde- und Städtebund Rheinland-Pfalz Eigentümer.