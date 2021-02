Vielfältige Interessen

Biografie: Eva Lanzerath wurde 1998 geboren und wuchs in Walporzheim auf. Sie besuchte die Aloisius-Grundschule Ahrweiler und das Private Gymnasium der Ursulinen Ahrweiler. Derzeit studiert sie an der Uni in Koblenz Grundschullehramt mit den Schwerpunkten Mathematik und Geografie. Abgesehen vom Wein sind ihre Hobbys Tanzen, Wandern, Reisen, Klettern und Lesen.