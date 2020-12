Viele Spielverlegungen aufgrund der Corona-Pandemie

Am zehnten Spieltag in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd stehen sich am Samstag um 18 Uhr die Ebbecke White Wings Hanau und die EPG Baskets Koblenz gegenüber. Am Sonntag steht die Partie zwischen Depant Gießen 46ers Rackelos und dem BBC Coburg auf der Tagesordnung.