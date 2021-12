Viele Relikte erinnern an die Bergbauvergangenheit

Heute erinnern noch viele Relikte an den in der Gemeinde Bitzen umgegangenen Bergbau. Darunter eine Seilscheibe und eine Lore im Außenbereich des St.-Andreas-Hauses, ein Teilstück einer Seilbahn am Ortseingang von Oppertsau kommend, Urkunden, Bilder und bergmännisches Werkzeug von Lampen bis hin zu Gezähen im Foyer des St.-Andreas-Hauses. Herzstück ist die historische Fahne des damaligen Knappenchores, die bei der Einweihung des Mehrzweckgebäudes am 1.