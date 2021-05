Viele Privatleute spenden für das Projekt

Am Anfang war die Idee: Sabine Brunke vom Fachdienst Integration beim Malteser Hilfsdienst hat im Freundeskreis von den vielen Projekten an der Grundschule erzählt und davon, dass die Sprachförderung der Kinder ausgesetzt werden musste, weil viele Ehrenamtlichen älter sind und Risikogruppen angehören. Einige ihrer Freunde, Lehrer an einer weiterführenden Schule, beschlossen darauf, das Projekt zu unterstützen und auch im Kollegenkreis dafür zu werben. „Etliche geben die Tariferhöhung, die es gerade zu diesem Zeitpunkt gab, an die Kinder weiter“, sagt Sabine Brunke begeistert.