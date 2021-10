Viele neue Möglichkeiten auf 440 Quadratmetern Der große Saal der neuen Schule nimmt 230 der insgesamt 440 Quadratmeter des Neubaus in Anspruch. Er lässt sich in drei Unterrichtsräume von unterschiedlicher Größe aufteilen. So sind mehrere parallele Nutzungen möglich.

In den Nebenräumen sind die Unterrichtsmaterialien untergebracht. Und auch vier Büroarbeitsplätze stehen zur Verfügung – auch hier ist jetzt mit einigen Provisorien Schluss. Die Schule steht am alten Standort in unmittelbarer Nähe zum Zoospielplatz. So können die Toiletten im Vorraum auch von Spielplatzbesuchern genutzt werden. rcl