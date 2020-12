Koblenz

Wenn der Duft von Zimt und Lebkuchen in der Luft liegt, Kinder und Erwachsene vor prunkvoll dekorierten Schaufenstern stehen, dann ist Weihnachten nicht mehr weit. Auch und gerade in diesem Jahr möchte das Koblenzer Stadtmarketing mit Unterstützung der Rhein-Zeitung den Kunden und Besuchern den Aufenthalt in der weihnachtlich illuminierten Innenstadt verschönern.