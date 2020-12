Archivierter Artikel vom 10.03.2020, 14:59 Uhr

Viel weniger Unfälle unter Alkoholeinwirkung registriert Ein erfreulich starker Rückgang ist bei den Unfällen unter der Einwirkung berauschender Mittel zu verzeichnen. Im Jahr 2018 wurden insgesamt noch 13 Unfälle unter der Einwirkung von Alkohol registriert. Im Jahr 2019 waren es derer lediglich drei.

Verkehrsunfälle unter Drogen- oder Medikamenteneinwirkung waren wie im Vorjahr nicht zu verzeichnen. In allen Fällen war der alkoholisierte Unfallbeteiligte Hauptunfallverursacher. Keiner der drei unter Alkohol stehenden Unfallbeteiligten wurde verletzt. Im Jahr 2019 wurden exakt wie im Vorjahr 42 Verkehrsteilnehmer bei Verkehrskontrollen auffällig, da sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Bei 20 von ihnen wurden Blutproben angeordnet. Bei 16 Fahrzeugführern wurde der Führerschein sichergestellt, um die Fahrt unter Alkoholeinfluss zu unterbinden. Die Polizeiinspektion Morbach wird auch weiterhin verstärkt Alkohol- und Drogenkontrollen durchführen. Eine jährlich wiederkehrende Schwerpunktkontrolle in diesem Themenbereich findet anlässlich des am ersten Augustwochenende stattfindenden „Nature One“-Festivals in Kastellaun statt. Besonders der An- und Abreiseverkehr wird verstärkt ins Visier genommen.